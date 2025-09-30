موعد مباراة السد ضد الشارقة في الجولة 2 من دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعد فريق السد القطري لخوض واحدة من المباريات القوية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك عندما يواجه الشارقة الإماراتي، وفي هذا الإطار، نستعرض لكل عشاق الفريقين كل التفاصيل عن المباراة و موعدها والقنوات الناقلة.

متى تقام المباراة؟

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية

السعودية وتوقيت الدوحة.

ما هي القنوات الناقلة؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عن إذاعتها لمباراة السد ضد الشارقة الإماراتي اليوم، ذلك بالإضافة إلى قناة الكأس الرياضية HD 5.

ومن المقرر أن يقام استوديو تحليلي مميز على بي إن سبورت قبل انطلاق المباراة للحديث عن طموحات الفريقين وكل الأمور الفنية المتعلقة بهما.

من هو معلق اللقاء؟

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية التعليق على مباراة السد والشارقة اليوم إلى المعلق المميز حسن العيدروس.

وعلى الجانب الآخر، تم إسناد مهمة التعليق عبر قناة الكأس الرياضية HD 5 إلى المعلق الكبير خليل البلوشي.

والجدير بالذكر أن نادي الشارقة الإماراتي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد ثلاث نقاط بعد تحقيق أول انتصار له في البطولة.

ويحل نادي السد القطري في المركز السابع في جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة بعد تعادله في أولى مبارياته.