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موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

بواسطة محمود عطا الله
موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم

المباريات المتبقية لمنتخب السعودية في الدور الحالي من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا هي مباراتان، مباراة ضد سنغافورة ولأخيرة الهامة ستكون ضد أوزبكستان، يسعى منتخب السعودية من خلال مواعيد مبارياته القادمة، المحافظة على صدارة المجموعة والمركز الأول، وهو المركز المؤهل مباشرة للمرحلة الحاسمة من التصفيات، وذلك دون الحاجة للدخول في حسابات المركز الثاني، يذكر أنه يتأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية للمونديال، أبطال المجموعات الثمانية، معهم أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

1 موعد مباراة السعودية القادمة ضد سنغافورة
2 موعد مباراة السعودية وأوزبكستان القادمة في تصفيات المونديال

موعد مباراة السعودية القادمة ضد سنغافورة

المنافسة على صدارة المجموعة الرابعة أصبحت رسميًا محصورة بين السعودية وأوزبكستان، ويتبقى لكل منتخب منهم مباراتان، موعد مباراة السعودية القادمة ضد منتخب سنغافورة سيكون يوم الجمعة الموافق 11 يونيو 2021، تقام المباراة على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، وتبدأ عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، وكانت مباراة الذهاب قد شهدت فوز السعودية على سنغافورة بثلاثية دون رد.

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان القادمة في تصفيات المونديال

يأتي منتخب السعودية على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، يليه منتخب أوزبكستان برصيد 12 نقطة، يلتقي منتخب أوزبكستان يوم الجمعة القادم مع اليمن قبل مواجهة السعودية، موعد مباراة السعودية وأوزبكستان القادمة سوف تكون يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في العاصمة الرياض، وتبدأ عند الساعة 9 مساء، نتيجة مباراة الدور الأول بين المنتخبين السعودي والأوزبكي شهدت فوز الأخضر بنتيجة 3-2.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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