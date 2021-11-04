موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم خلال نوفمبر 2021 الجاري

تنتظر منتخب السعودية مواجهتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم خلال شهر نوفمبر 2021 الجاري، حيث يلعب الأخضر السعودي مباراتين خارج الديار، الأولى ضد منتخب أستراليا، وهي الأهم، حيث ستحدد تلك المباراة من ينفرد بالصدارة، المباراة الثانية القادمة لمنتخب السعودية خلال نوفمبر، سوف تكون ضد فيتنام على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات مونديال قطر 2022.

مباراة السعودية وأستراليا

موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم ضد أستراليا سوف تكون يوم الخميس 11 نوفمبر 2021 على ملعب ويسترن سيدني بمدينة سيدني، وهي أول مباراة يلعبها المنتخب الأسترالي على ملعبه منذ فترة طويلة جدًا، يتصدر المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، يليه منتخب أستراليا برصيد 9 نقاط، موعد بداية المباراة عند الساعة 12.05 ظهر الخميس.

مباراة السعودية وفيتنام القادمة

بعد نهاية مباراة أستراليا، سوف تسافر بعثة السعودية من سيدني إلى فيتنام لمواجهة منتخبها يوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، يذكر أن السعودية قد هزمت فيتنام في الدور الأول بنتيجة 3-1، وستكون المباراة القادمة صعبة، موعد مباراة السعودية وفيتنام سوف تبدأ عند الساعة 3 عصرا بتوقيت المملكة.