موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم خلال نوفمبر 2021 الجاري

بواسطة محمود عطا الله
موعد مباراة السعودية القادمة تصفيات كأس العالم شهر نوفمبر موعد مباراة السعودية القادمة تصفيات كأس العالم شهر نوفمبر

تنتظر منتخب السعودية مواجهتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم خلال شهر نوفمبر 2021 الجاري، حيث يلعب الأخضر السعودي مباراتين خارج الديار، الأولى ضد منتخب أستراليا، وهي الأهم، حيث ستحدد تلك المباراة من ينفرد بالصدارة، المباراة الثانية القادمة لمنتخب السعودية خلال نوفمبر، سوف تكون ضد فيتنام على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات مونديال قطر 2022.

1 مباراة السعودية وأستراليا
2 مباراة السعودية وفيتنام القادمة

مباراة السعودية وأستراليا

موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم ضد أستراليا سوف تكون يوم الخميس 11 نوفمبر 2021 على ملعب ويسترن سيدني بمدينة سيدني، وهي أول مباراة يلعبها المنتخب الأسترالي على ملعبه منذ فترة طويلة جدًا، يتصدر المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، يليه منتخب أستراليا برصيد 9 نقاط، موعد بداية المباراة عند الساعة 12.05 ظهر الخميس.

مباراة السعودية وفيتنام القادمة

بعد نهاية مباراة أستراليا، سوف تسافر بعثة السعودية من سيدني إلى فيتنام لمواجهة منتخبها يوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، يذكر أن السعودية قد هزمت فيتنام في الدور الأول بنتيجة 3-1، وستكون المباراة القادمة صعبة، موعد مباراة السعودية وفيتنام سوف تبدأ عند الساعة 3 عصرا بتوقيت المملكة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

جدول كأس العرب 2021.. مواعبد مباريات العراق والسعودية وسوريا والسودان وعمان

أخبار الرياضة

نتيجة مباراة الكويت وإيران لكرة اليد.. تعرف على الموعد- هل ستكون منقولة؟


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.