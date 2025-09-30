موعد مباراة السعودية ضد كولومبيا في كأس العالم للشباب 2025 والقنوات الناقلة والمعلق

دقائق قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل سوف تجمع منتخب السعودية ضد كولومبيا في إطار منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، وبهذه المناسبة، نقدم لـكل عشاق المنتخب السعودي كافة التفاصيل عن الموعد والقناة الناقلة للمباراة.

متى تنطلق صافرة البداية؟

يلتقي منتخب السعودية ضد كولومبيا في تمام الساعة الثانية صباحًا (فجر الثلاثاء) بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القناة الناقلة للمباراة؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لمباراة السعودية ضد كولومبيا،

في إطار منافسات كأس العالم للشباب، ومن المقرر أن يُقام استوديو تحليلي مميز يضم نخبة من نجوم التحليل للحديث عن أبرز النقاط الفنية للمنتخبين قبل وعقب انتهاء المباراة.

من هو معلق المباراة؟

الجدير بالذكر أن مباراة السعودية وكولومبيا سوف تُذاع عبر تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على نايل سات وعرب سات؛ حيث يمكن للجميع متابعة المباراة.

وهذا نهج تتبعه شبكة قنوات بين سبورت القطرية، حيث تقوم بـإذاعة بعض المباريات على التردد المفتوح، خاصة عندما تشارك منتخبات عربية.

أما بالنسبة للمعلق، فقد تم إسناد التعليق على هذه المباراة إلى المعلق المميز عبد الله الغامدي صاحب الصوت المميز والتعليقات التي تعلَق في أذهان الجماهير.