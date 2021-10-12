موعد مباراة السعودية وأستراليا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

مباراة السعودية القادمة في تصفيات مونديال قطر 2022 سوف تكون ضد المنتخب الأسترالي وهي مباراة قمة المجموعة الثانية من التصفيات، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم وكافة تفاصيل تلك القمة، مباراة السعودية القادمة في التصفيات سوف تكون ضمن الجولة الخامسة.

تاريخ مواجهات السعودية وأستراليا

موعد مباراة السعودية وأستراليا القادمة في تصفيات كأس العالم سوف يكون الموعد رقم 9 في تاريخ لقاءات المنتخبين، حقق منتخب أستراليا الفوز في خمس مباريات، مقابل مباراة واحدة فاز بها المنتخب السعودي، بينما كان التعادل حاضرًا في مباراتين، أخر مواجهتين بين المنتخبين كانتا في تصفيات كأس العالم 2018، حيث فازت أستراليا على ملعبها بنتيجة 3-2، وعلى ملعب السعودية انتهت النتيجة بالتعادل 2-2.

موعد مباراة السعودية وأستراليا القادمة في تصفيات كأس العالم

من المقرر أن تُقام المباراة في مدينة سيدني الأسترالية، وستكون أول مباراة لاستراليا على ملعبها بعد فترة كبيرة كانت تلعب مبارياتها خارج ملعبها، موعد مباراة السعودية وأستراليا القادمة في تصفيات كأس العالم سوف تكون يوم 11 نوفمبر 2021، وتبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت السعودية.