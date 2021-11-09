موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يحل الأخضر السعودي ضيفًا على منتخب أستراليا، يوم الخميس 11 نوفمبر 2021، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد مباراة السعودية وأستراليا بتوقيت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، وبتوقيت جرينتش وأمريكا وكندا، كما نستعرض معكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية اليوم الخميس مباشرة، والتي سوف تكون منقولة على عدة قنوات، تُقام المباراة على ملعب ويسترن سيدني، حيث سافر المنتخب السعودي بطائرته من الرياض إلى سيدني منذ أيام.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا

سوف تتمكن الجماهير السعودية والعربية من مشاهدة المباراة عبر مجموعة من القنوات الناقلة الفضائية والأرضية، كما يستطيع الجميع مشاهدة مباراة السعودية وأستراليا على شبكة الإنترنت من خلال قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب، كما ستكون المباراة منقولة على قناة SSC7 HD الفضائية، وقناة أبوظبي الرياضية الأرضية، منتخب السعودية يتصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، منتخب أستراليا له تسع نقاط، المنتخبين العماني والياباني في المركزين الثالث والرابع وكل منتخب لديه ست نقاط.

موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم

مباراة المنتخبين السعودي والأسترالي سوف تكون رقم 9 في تاريخ مواجهات المنتخبين بعدما التقيا من قبل ثماني مرات، حقق منتخب السعودية الفوز في مباراة واحدة، مقابل خمس مرات فوز للمنتخب الأسترالي ومرتين تعادل، موعد لعبة السعودية وأستراليا يوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 12.10 ظهرا بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 1.10 بعد الظهر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 9.10 صباحا بتوقيت جرينتش.

الساعة 6.10 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.