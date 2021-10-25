موعد مباراة السعودية وأوزبكستان الأولمبي والقنوات الناقلة في تصفيات آسيا تحت 23

يلتقي منتخب السعودية الأولمبي مع نظيره منتخب أوزبكستان بعد ظهر يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 في افتتاحية مباريات المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى نهائيات 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان الأولمبي مباشرة، تُقام المباراة على ملعب باختاكور في أوزبكستان والتي تستضيف كل مباريات المجموعة الرابعة، هذا ونقدم موعد مباراة السعودية الأولمبي اليوم الأربعاء بتوقيت الرياض والإمارات، وبتوقيت جرينتش، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان الأولمبي

منتخب السعودية خاض بطولة قوية قبل انطلاق تصفيات آسيا تحت 23 سنة، حيث استضاف مع بداية الشهر الجاري بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021، وقد وصل الأخضر الأولمبي لنهائي البطولة، لكنه خسر اللقب لمصلحة نظيره الأردني، القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان الأولمبي مباشرة سوف تكون قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب والرياضية السعودية.

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان الأولمبي

تضم المجموعة الرابعة إلى جانب السعودية وأوزبكستان كلا من الكويت وبنجلاديش، تضم تصفيات آسيا تحت 23 سنة 11 مجموعة، يتأهل إلى النهائيات أبطال المجموعات إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، موعد مباراة السعودية وأوزبكستان الأولمبي في الأوقات التالية:

الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت دبي.

الساعة 11 صباحًا بتوقيت جرينتش.

الساعة 6 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 9 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.