موعد مباراة السعودية والأردن الأولمبي تحت 23 في نهائي بطولة غرب آسيا 2021 والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
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يلتقي منتخب السعودية الألولمبي مع نظيره منتخب الأردن مساء اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 في المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن الأولمبي تحت 23 سنة والتي سوف يتمكن الجميع من مشاهدة البث المباشر لها عبر عدة قنوات فضائية مفتوحة، تُقام المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية.

1 القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن الأولمبي
2 موعد مباراة السعودية والأردن الأولمبي تحت 23 اليوم الثلاثاء

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن الأولمبي

منتخب السعودية حقق الفوز في كل مبارياته ببطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، ولم تتلقى شباكه أي هدف، تصدر المنتخب الأولمبي السعودي مجموعته الثالثة في البطولة بعد الفوز على البحرين ثم سوريا، وفي الدور قبل النهائي تغلب المنتخب اسعودي تحت 23 سنة على منتخب العراق القوي بهدف دون رد، القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن الأولمبي مباشرة هي قناة دبي الرياضية، وقناة أبوظبي الرياضية، وقناة SSC السعودية، وقناة عمان الرياضية، والكويت الرياضية.

موعد مباراة السعودية والأردن الأولمبي تحت 23 اليوم الثلاثاء

منتخب الأردن بدأ مشوار بطولة غرب آسيا بخسارة من عمان، قبل أن يفوز على الكويت ثم اليمن، ليتصدر المجموعة الأولى، وفي الدور قبل النهائي حقق المنتخب الأردني فوز كبير على سوريا بنتيجة 4-2، موعد مباراة السعودية والأردن الأولمبي في نهائي غرب آسيا تحت 23 اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:
الساعة 5.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.
الساعة 6.30 مساء بتوقيت دبي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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