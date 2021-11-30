موعد مباراة السعودية والأردن في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق مباريات المجموعة الثالثة في كأس العرب 2021 اليوم الأربعاء الأول من ديسمبر 2021 ومباراة قوية تجمع بين المنتخب السعودي والمنتخب الأردني على ملعب المدينة التعليمية بالريان القطرية، حيث يبدأ الأخضر السعودي مشواره في البطولة العربية للمنتخبات بمواجهة النشامى، تضم المجموعة الرابعة في كأس العرب إلى جانب السعودية والأردن منتخبات المغرب وفلسطين.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن

القنوات الناقلة لتلك المواجهة سوف تكون متنوعة بين قنوات مفتوحة وقنوات مشفرة، وسوف تتمكن كل الجماهير من مشاهدة مباراة السعودية والأردن مباشرة عبر قنوات مفتوحة وهي قنوات الكأس الرياضية، كما سوف تذيع تلك لمباراة قنوات bein sports المشفرة الأولى والثانية، يشارك منتخب السعودية في كأس العرب 2021 بالمنتخب الأولمبي.

موعد مباراة السعودية والأردن في كأس العرب

لوران بونادي المدرب الفرنسي مساعد هيرفي رينار، هو من سيقود الأخضر السعودي في بطولة كأس العرب 2021، تضم البطولة أربع مجموعات، يصعد إلى الدور ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة، يذكر أن الجائزة المالية لبطل تلك البطولة قيمتها 5 ملايين دولار، موعد مباراة السعودية والأردن في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت دبي.