موعد مباراة السعودية والعراق الأولمبي في بطولة دبي الدولية الودية 2022 للمنتخبات تحت 23

يلتقي منتخب السعودية الأولمبي مع نظيره منتخب العراق اليوم الجمعة 25 مارس 2022 في مباراة الجولة الثانية الحاسمة من بطولة دبي الدولية الودية 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق الأولمبي، وموعد المباراة اليوم بتوقيت السعودية والإمارات، وبتوقيت ألمانيا وفرنسا، وبتوقيت أمريكا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق الأولمبي

تُقام المباراة المرتقبة اليوم على ملعب نادي شباب الأهلي بالعوير في مدينة دبي، يذكر أنه يتأهل للمرحلة النهائية في بطولة دبي الدولية 2022 المنتخبات صاحبة أعلى رصيد من الجولتين الأولى والثانية، القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق الأولمبي مباشرة هي قناة ssc السعودية، قناة الرابعة العراقية، وقنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية والشارقة الرياضية.

موعد لعبة السعودية والعراق الأولمبي اليوم في دبي

منتخب السعودية تحت 23 سنة فاز في مباراة الجولة الأولى على منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-0، في حين تعادل منتخب العراق مع منتخب فيتنام بدون أهداف، موعد مباراة السعودية والعراق الأولمبي اليوم في دبي اليوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 3 مساء بتوقيت السعودية وهو نفس توقيت العراق.

الساعة 4 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت ألمانيا وفرنسا.

الساعة 7 صباحا بتوقيت شرق أمريكا.

الساعة 11 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.