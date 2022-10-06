موعد مباراة السعودية والكويت للناشئين في تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة 2022 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب السعودية للناشئين مع شقيقه منتخب الكويت لنفس الفئة السنية مساء اليوم الجمعة في الجولة قبل الأخيرة الهامة من المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة وموعد مباراة السعودية والكويت للناشئين اليوم، كما نُقدم لكم جدول ترتيب تلك المجموعة، يذكر أن أبطال المجموعات العشر في تلك التصفيات يتأهلون للنهائيات ومعهم أفضل خمسة من أصحاب المركز الثاني.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والكويت للناشئين

بخصوص قنوات تذيع مباراة السعودية والكويت للناشئين مباشرة اليوم فسوف تكون منقولة على قنوات السعودية الرياضية، منتخب الكويت لعب ثلاث مباريات وستكون مقابلة السعودية تحت 17 اليوم هي أخر لعبة للأزرق في التصفيات، في حين لعبت السعودية مباراتين فقط، منتخب الكويت لديه ست نقاط من فوزين وخسارة كانت غير متوقعة أمام الهند.

موعد مباراة السعودية والكويت للناشئين

منتخب السعودية له ست نقاط على قمة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا للناشئين 2022، بفارق الأهداف عن الهند الكويت وكل منهما لديه ست نقاط، ميانمار والمالديف في المركز الأخير بلا نقاط، موعد مباراة السعودية والكويت للناشئين اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 9.30 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.

الساعة 10.30 مساء بتوقيت الإمارات.