موعد مباراة السعودية واليابان والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم على ملعب سايتاما

يترقب الجمهور السعودي موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم بالجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم، تدخل السعودية مباراة اليابان وعينها على النقاط الثلاث خاصة وأن السعودية تحاول الفوز على اليابان والخروج بنقاط المباراة الثلاث في واحدة من أقوى مباريات المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم.

موعد مباراة السعودية واليابان

من المنتظر أن تقام مباراة السعودية واليابان في تمام الساعة الواحدة والربع ظهرا بتوقيت مكة المكرمة في واحدة من مباريات الثلاثاء المقامة على ملعب سايتاما بإدارة الحكم كو هيونج جين في واحدة من المباريات القوية للمنتخب السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان

من المرتقب أن تنقل قنوات SSC HD1 وقناة أبو ظبي أسيا 1 في واحدة من المباريات القوية بالنسبة للمتنخب السعودي أمام اليابان في تصفيات كأس العالم في المجموعة الثانية لتصفيات المونديال 2022.

رهان الفوز بين السعودية واليابان

تدخل السعودية مباراة اليابان وعينها على الفوز خاصة وأن مباراة السعودية واليابان تقام في أجواء باردة وهو الأمر الذي قد يصب في مصلحة أصحاب الأرض خاصة وأن اليابان نجحت في الفوز على الصين بهدفين دون رد.

يذكر أن السعودية حال الفوز على اليابان ستضمن التأهل المباشر إلى كأس العالم في قطر 2022 خاصة وأن رصيد السعودية عند الفوز سيرتفع إلى 22 نقطة بينما سيكون رصيد اليابان 15 نقطة فقط في المركز الثاني.

في حال فوز اليابان على السعودية في تلك المواجهة وفوزها في المباراة الأخيرة كذلك قد تصل إلى 21 نقطة، في الوقت الذي تتابع فيه جماهير السعودية نتيجة مباراة أستراليا خاصة وأن وصول أستراليا إلى النقطة 23 سيجعله يتصدر المجموعة وتصل وقتها السعودية إلى كأس العالم في البطاقة الثانية.

يدخل منتخب السعودية مباراة اليابان وفي عينه الفوز من أجل الوصول إلى النقطة 22، ولكن حال الخسارة والوقوف عند 19 نقطة سيبقى في الصدارة، وسط متابعة نتيجة مباراة أستراليا وعمان خاصة وأنه حال فوز أستراليا على عمان ستصل إلى 17 نقطة لتشتعل وقتها صراع الجولتين التاسعة والعاشرة من أجل معرفة المنتخبات المتأهلة بشكل مباشر إلى كأس العالم.