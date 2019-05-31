موعد مباراة السعودية وبنما اليوم في كأس العالم للشباب 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة

يخوض المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عاماً ثالث مبارياته بكأس العالم للشباب 2019 ببولندا، حيث سيلعب الأخضر السعودي للشباب مباراة الليلة أمام منتخب بنما من أجل الفوز بنتيجة كبيرة، ومن ثم انتظار نتائج باقي المجموعات من أجل مواصلة مشوار الأخضر السعودي نحو دور الستة عشر من كأس العالم للشباب.

المنتخب السعودي للشباب خسر في أول مباراتين له ببطولة كأس العالم للشباب 2019، حيث خسر بنتيجة 3-0 على يد المنتخب الفرنسي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، قبل أن يخسر في المباراة الثانية من منتخب مالي للشباب بنتيجة 4-3 في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليكون شباب الأخضر بحاجة للفوز بنتيجة كبيرة على بنما وانتظار مصير باقي فرق المركز الثالث بالمجموعات الأخرى، من أجل التأهل للدور التالي من البطولة ضمن أفضل أربع منتخبات صاحبة المركز الثالث.

أما منتخب بنما فقد تمكن من الخروج بنقطة وحيدة خلال الجولتين الماضيتين، حيث تعادل في الجولة الأولى مع منتخب مالي، قبل أن يخسر في الجولة الثانية على يد منتخب فرنسا للشباب، وتعد فرص منتخب بنما أقرب للتأهل الدور القادم، خاصة وأن لديه نقطة، فالفوز بنتيجة كبيرة على المنتخب السعودي تعني بشكل كبير تواجد المنتخب البنمي في دور الستة عشر.

موعد مباراة السعودية وبنما

ومن المقرر أن تقام مساء اليوم الجمعة مباراة السعودية وبنما على الهواء مباشرة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبنما

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة السعودية ضد بنما أمسية اليوم من خلال قناة bein SPORTS HD المفتوحة، والتي تقوم بنقل كافة مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم للشباب 2019 بشكل مجاني لجميع جماهير الأخضر.