موعد مباراة السعودية وبوليفيا الودية القادمة والقنوات الناقلة

يستعد الأخضر السعودي بكل جدية لنهائيات كأس أمم أسيا والتي ستقام في دولة الإمارات يناير 2018، وذلك من خلال عدد من المعسكرات التدريبية وعدد من المباريات الودية الدولية، هذا وتتساءل الجماهير عن موعد مباراة السعودية وبوليفيا الودية القادمة والمقرر لها يوم 10 سبتمبر 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز بالعاصمة الرياض، حيث ستكون تلك المباراة أولى أستعدادات الأخضر لنهائيات أسيا، هذا ويذكر أن المنتخب السعودي سيلعب البطولة الأسيوية ضمن المجموعة الخامسة مع منتخبات قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

ألتقي المنتخبين تاريخيا من قبل في مباراتين، حيث لم يتمكن الأخضر السعودي من الفوز على بوليفيا من قبل، حيث في اللقائين فاز المنتخب البوليفي في اللقاء الأول بنتيجة 1-0 كانت تلك مباراة ودية أقيمت في فرنسا عام 1994، المباراة الثانية والتي جمعت السعودية وبوليفيا، كانت مباراة رسمية ضمن كأس العالم للقارات المكسيك 1999 انتهت المقابلة وقتها بفوز المنتخب البوليفي بنتيجة 1-0، خوان أنطونيو بيتزي سيعلن عن قائمة الأخضر للقاء المنتخب البوليفي بعد نهاية الجولة الاولى من دوري الأمير محمد بن سلمان.

موعد مباراة السعودية وبوليفيا القادمة والقنوات الناقلة

مباراة السعودية وبوليفيا الودية ستكون ضمن مباريات ويوم الفيفا الدولي، هذا وسوف تتمكن الجماهير من مشاهدة هذا اللقاء القوي عبر قنوات الرياضية السعودية، أكدت عدة مصادر أن خوان أنطونيو بيتزي سيختار عدد من اللاعبين الشباب ليكون محل النجوم الكبار، ليكون منتخب جديد للأخضر السعودي.