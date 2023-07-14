موعد مباراة السعودية وسوريا في نهائي دورة الألعاب العربية 2023 لكرة القدم

بواسطة محمود عطا الله
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في مباراة هامة، يلتقي منتخب السعودية تحت 19 سنة، مع المنتخب السوري الأولمبي، مساء اليوم الجمعة 14 يوليو 2023، في نهائي دورة الألعاب العربية 2023 بالجزائر، في منافسات لعبة كرة القدم، حيث يتنافس المنتخبين السعودي والسوري اليوم على الميدالية الذهبية، كان المنتخبان في نفس المجموعة بدور المجموعات، كانت نتيجة مباراتهما معا في الدور الأول هي التعادل 1-1.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وسوريا في الألعاب العربية

كل الجماهير سوف تتمكن من متابعة بث مباراة السعودية وسوريا الأولمبي في نهائي دورة الألعاب العربية لكرة القدم اليوم الجمعة على القناة السادسة الجزائرية، كما تذيع المباراة قناة الاتحاد العربي لكرة القدم على اليوتيوب، منتخب السعودية تغلب في الدور قبل النهائي على مستضيف الدورة منتخب الجزائر بنتيجة 2-1.

موعد مباراة السعودية وسوريا الأولمبي النهائية اليوم

منتخب سوريا الأولمبي تغلب في الدور قبل النهائي على منتخب السودان بنتيجة 2-0، يقود المنتخب السوري المدير الفني المصري تامر حسن، موعد مباراة السعودية وسوريا اليوم في نهائي الألعاب العربية بالأوقات التالية:
الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.
الساعة 12 عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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