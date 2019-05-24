موعد مباراة السعودية وفرنسا كأس العالم للشباب 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة

يستهل الأخضر السعودي للشباب مشواره ببطولة كأس العالم للشباب 2019 والمقامة حالياً في بولندا بمواجهة منتخب فرنسا، وذلك ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من المجموعة الخامسة من دوري المجموعات من بطولة كأس العالم للشباب.

وتضم المجموعة الخامسة التي يشارك فيها المنتخب السعودي منتخبات: فرنسا، ومالي، وبنما، وتبدو حظوظ الأخضر السعودي في التأهل لدور الستة عشر من كأس العالم للشباب 2019 قائمة، خاصة وأن المنتخب قد يصل للمركز الثالث على أقل تقدير، ليكون من ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث بدوري المجموعات، إلا أن مباراته الأولى أمام منتخب فرنسا، تعد هي الأصعب، فالتعادل في هذه المباراة سيقرب المنتخب السعودي من دور الستة عشر بشكل كبير.

موعد مباراة السعودية وفرنسا

ومن المقرر أن يتم إقامة مباراة السعودية ضد فرنسا في بطولة كأس العالم للشباب 2019 في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من منافسات دوري المجموعات، حيث ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفرنسا

وسيقوم بالتعليق على أحداث مباراة السعودية وفرنسا في بطولة كأس العالم للشباب 2019 أمسية السبت المعلق حسن العيدروس من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD المفتوحة، والتي ستقوم بإذاعة مباراة الأخضر السعودي في مونديال الشباب تحت 20 عاماً.