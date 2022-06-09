موعد مباراة السعودية وفنزويلا الودية والقنوات الناقلة لها

يلتقي منتخب السعودية مع منتخب فنزويلا اليوم الخميس 9 يونيو 2022 في مباراة ودية دولية تتخلل معسكر الأخضر السعودي في إسبانيا، حيث نستعرض معكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفنزويلا اليوم، كما نُقدم موعد لعبة السعودية الودية اليوم الخميس بتوقيت الرياض والإمارات والكويت وسلطنة عمان، بتوقيت فرنسا وإسبانيا وإنجلترا، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، يذكر أن منتخب السعودية قد لعب وديته الأولى في إسبانيا ضد كولومبيا وخسرها بنتيجة 0-1، يذكر أن منتخب السعودية يشارك في كأس العالم 2022 ضمن مجموعة تضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفنزويلا

كل الجماهير السعودية والخليجية والعربية سوف تتمكن من مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية وفنزويلا عبر قناة SSC، هناك شكوك حول مشاركة سلمان الفرج قائد ونجم الأخضر السعودي في مباراة اليوم حيث لم يشارك في التدريبات الجماعية لإصابته في الكتف، وقد شارك في تدريبات علاجية، معسكر السعودية الحالي في إسبانيا ضمن المرحلة الأولى من جدول الاستعدادات لكأس العالم 2022.

موعد مباراة السعودية وفنزويلا الودية اليوم بإسبانيا

يأتي منتخب السعودية في المرتبة 49 عالميًا طبقًا لأخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم، في حين يأتي منتخب فنزويلا في المركز 58، لم يتأهل منتخب فنزويلا لكأس العالم القادمة بقطر، موعد لعبة السعودية وفنزويلا الودية اليوم إسبانيا في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 7 مساء بتوقيت فرنسا وإسبانيا.

الساعة 6 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 1 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.