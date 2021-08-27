موعد مباراة السعودية وفيتنام القادمة في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يبدأ المنتخب السعودي مشواره في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا عندما يلتقي منتخب فيتنام في مطلع شهر سبتمبر 2021 في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة السعودية وفيتنام القادمة 2021 والقنوات الناقلة لها، نظام تصفيات تلك المرحلة يتكون من مجموعتين، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، على حين يتأهل أفضل ثالث للملحق العالمي، تضم المجموعة الثانية منتخبات: السعودية، اليابان، أستراليا، كوريا الجنوبية، عمان، الصين، فيتنام.

مباراة السعودية وفيتنام “تاريخيًا”

موعد مباراة السعودية وفيتنام القادمة سوف يكون الموعد والمقابلة الثالثة في تاريخ مواجهات المنتخبين بعدما التقيا مرتين من قبل، حيث تقابل الأخضر السعودي ضد فيتنام في تصفيات كأس العالم 2002، وحقق المنتخب السعودي الفوز ذهابًا وعودة بنتيجة 5-0 و 4-0، هذا ومن المرتقب أن يحقق الأخضر أول ثلاث نقاط له في المجموعة على حساب المنتخب الفيتنامي صاحب الأداء المتطور بسرعة خلال السنوات الأخيرة.

موعد مباراة السعودية وفيتنام القادمة في تصفيات كأس العالم

تُقام المباراة المرتقبة يوم الخميس 2 سبتمبر 2021 على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، بخصوص القنوات الناقلة للمباراة فسوف تكون منقولة على قنوات beinsports، كما تنقلها قنوات الكاس المفتوحة، ومن المرتقب أن تكون منقولة على قنوات ssc، موعد مباراة السعودية وفيتنام يوم الخميس عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت دبي.