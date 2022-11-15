موعد مباراة السعودية وقطر الأولمبي في نهائي غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 والقنوات الناقلة
يلتقي منتخب السعودية تحت 23 سنة مع نظيره منتخب قطر مساء اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 في نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 المقامة في مدينة جدة السعودية، حيث تترقب كل الجماهير في الخليج والمنطقة مباراة السعودية وقطر الأولمبي، لمعرفة بطل النسخة الحالية من تلك البطولة.
موعد مباراة السعودية وقطر الأولمبي والقنوات الناقلة
- القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقطر الأولمبي في نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة اليوم الثلاثاء سوف تكون القناة الرياضية السعودية وقناة الكأس الرياضية القطرية.
- منتخب قطر تأهل إلى المباراة النهائية بعدما تغلب في الدور قبل النهائي على المنتخب السوري بركلات الترجيح، وقد أنهى منتخب قطر دور المجموعات بطلا للمجموعة الأولى بعد التعادل مع لبنان ثم الفوز على عمان.
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- منتخب السعودية فاز في قبل النهائي على منتخب عمان، وفي دور المجموعات تصدر الأخضر السعودي المجموعة الثانية بعد الفوز على البحرين والخسارة من سوريا.
- تُقام المباراة النهائية اليوم على ملعب الجوهرة في مدينة جدة.
- موعد مباراة السعودية وقطر الأولمبي في نهائي غرب آسيا تحت 23 سنة اليوم الثلاثاء في الأوقات التالية:
– الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.
– الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات.
– الساعة 7 مساء بتوقيت لندن في بريطانيا.
– الساعة 2 عصرا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.