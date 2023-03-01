موعد مباراة السعودية وقيرغيزستان للشباب في كأس آسيا تحت 20 سنة 2023 والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
مباراة السعودية وقيرغيزستان للشباب مباراة السعودية وقيرغيزستان للشباب

يلتقي منتخب السعودية للشباب مع نظيره منتخب قيرغيزستان يوم الجمعة 3 مارس 2023 في افتتاحية مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في كاس آسيا تحت 20 سنة 2023، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القتوات الناقلة وموعد مباراة السعودية وقيرغيزستان للشباب بتوقيت الرياض وعدد من الدول، من الجدير بالذكر أن منتخب السعودية تحت 20 سنة هو حامل لقب تلك البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقيرغيزستان تحت 20 سنة

من المرتقب أن تكون القنوات الناقلة لمباراة السعودية وقيرغيزستان مباشرة هي القنوات الرياضية السعودية، تضم المجموعة الرابعة إلى جانب السعودية وقيرغيزستان منتخبي اليابان والصين، هذا ويعتبر الأخضر تحت 20 سنة من أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بتلك البطولة والحفاظ بلقبه.

موعد مباراة السعودية وقيرغيزستان للشباب

بطولة كأس آسيا للشباب 2023 مؤهللة إلى كأس العالم تحت 20 سنة، بخصوص معلومات عن قيرغيزستان وهي دولة تقع بآسيا الوسطى شرق الصين وبجوار أوزبكستان، عاصمتها بيشكك، هذا وتُقام بطولة آسيا للشباب في أوزبكستان، موعد مباراة السعودية وقيرغيزستان للشباب يوم الجمعة بالأوقات التالية:
الساعة 3 مساء بتوقيت الرياض بالسعودية.
الساعة 4 مساء بتوقيت دبي ومسقط.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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