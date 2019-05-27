موعد مباراة السعودية ومالي بطولة كأس العالم للشباب 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة

موعد مباراة السعودية ومالي في كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً المقامة حالياً ببولندا، على ملعب ستاديون غوسير تقام مساء يوم الثلاثاء مباراة السعودية ومالي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم للشباب 2019، في مباراة يسعى فيها الأخضر السعودي للفوز من أجل الحفاظ على آماله في التأهل لدور الستة عشر.

الأخضر السعودي للشباب تلقى الخسارة في المباراة الأولى التي خاضها الفريق بدوري المجموعات من بطولة كأس العالم للشباب، حيث أن المنتخب السعودي قد خسر بهدفين دون مقابل في الجولة الافتتاحية بالمجموعة، ليأتي الفريق في المركز الرابع والأخير بدون أي رصيد من النقاط بعد نهاية منافسات الجولة الأولى.

أما منتخب شباب مالي فقد تلقى الخسارة على يد منتخب بنما في الجولة الافتتاحية بهدف دون رد، يدخل منتخب أبطال قارة أفريقيا للشباب المباراة أمام الأخضر السعودي من أجل الخروج بالفوز، ومواصلة المشوار ببطولة كأس العالم.

موعد مباراة السعودية ومالي

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية ومالي في كأس العالم للشباب 2019 تحت 20 عاماً مساء يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من مايو الجاري، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومالي

وسيقوم بالتعليق على مباراة السعودية ضد مالي في كأس العالم للشباب أمسية الثلاثاء المعلق سوار الذهب من خلال قناة bein SPORTS HD المفتوحة.