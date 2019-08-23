موعد مباراة السعودية ومالي القادمة الودية “القنوات الناقلة”

موعد مباراة السعودية ومالي القادمة الودية هو الموعد المرتقب والمنتظر من كل الجماهير وتلك الودية الهامة والاخيرة قبل انطلاق تصفيات كأس العالم مونديال 2022، حيث نقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية القادمة مباشرة وكل اخبار تلك المواجهة والمقابلة القوية، تقام تلك المباراة الهامة يوم 5 سبتمبر 2019، وتتخلل معسكر الأخضر التدريب الخارجي، تلك المباراة ستكون أول مباراة للمنتخب السعودي تحت قيادة المدير الفني الجديد هيرفي رينار.

السعودية ومالي كلاكيت ثالث مرة

موعد مباراة السعودية ومالي القادمة سيكون الموعد واللقاء الثالث بين المنتخبين بعدما التقيا من قبل مرتين، وجميع اللقاءات بين المنتخبين ودية حتى الآن، أول لقاء كان عام 1996 وفازت مالي 3-1، ثاني لقاء كان عام 1997 وفاز منتخب السعودية بنتيجة 5-1، أحرز أهداف السعودية وقتها: سامي الجابر هدفين، وهدف لكل من خالد مسعد وعبيد الدوسري وعبدالله الجمعان.

موعد مباراة السعودية ومالي القادمة والقنوات الناقلة

من المرتقب أن تكون القنوات الناقلة للمباراة مباشرة هي قناة KSA sport الفضائية السعودية المفتوحة المجانية، تقام المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، بعد المباراة يغادر منتخب السعودية للبحرين، لمقابلة منتخب اليمن في افتتاحية تصفيات مونديال 2022، هذا وتترقب الجماهير قائمة المنتخب الأول التي سيعلن عنها هيرفي رينار موعد مباراة السعودية ومالي القادمة عند الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية.