موعد مباراة السوبر الانجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول صلاح يتحدى محرز على أولى بطولات الموسم الجديد

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام كلمة دوت أورج في العالم العربي،بل والعالم أجمع من عاشقي الساحرة المستديرة ومحبي الكرة الانجليزية في كل مكان، أنتم مدعوون اليوم لمشاهدة أولى مباريات الموسم للكرة الانجليزية الأقوى والأمتع على مستوى العالم، عندما تدق عقارب الساعة الرابعة عصراً اليوم على ملعب ويمبلي بالعاصمة الانجليزية لندن، يتبارى كبيري الكرة الانجليزية مانشستر سيتي وليفربول على كأس الدرع الخيرية.

مباراة قص شريط الموسم الجديد بين الليفر والسيتي، على كأس الدرع الخيرية التي تكون بين بطلي الدوري الانجليزي الممتاز وبطل كأس الاتحاد، وبما أن السيتي حاصل على البطولتين، فيكون وصيف الدوري الانجليزي ليفر بول هو الطرف الثاني.

مانشستر سيتي بطل الدوري وكأس الاتحاد (FA CAP)

حقق مانشستر سيتي بطولة البريمرليج بعد صراع شرس مع ليفربول الانجليزي، حتى المباراة النهائية العام الماضي، بعدما جمع 98 نقطة، متفوق بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الذي حصد 97 نقطة، ليتوج السيتي باللقب للعام الثاني على التوالي، وحقق السيتي كأس الاتحاد الانجليزي بعدما أكتسح في المباراة النهائية، منافسه واتفورد بنصف دسته أهداف نظيفه، ليحرز الكأس ويجمع بين البطولتين.

تعرف على أرقام وإحصائيات كأس الدرع الخيرية

مانشستر يونايتد: حاصل على البطولة 21 مره منها 17 مره بصورة منفرده و4 القاب بالمشاركة مع فريق أخر.

أرسنال الانجليزي: صاحب المركز الثاني حيث حصد البطولة 15 مرة منها 14 لقب منفرد ولقب مشترك.

ليفربول : 15 لقب منها 10 القاب منفرد و5 القاب مشتركة مع فريق أخر.

إيفرتون: 9 القاب منها 8 القاب بصورة منفردة ولقب مشترك.

توتنهام: أحرز اللقب 7 مرات منها 4 بصورة منفردة و3 بصورة مشتركة.

مانشستر سيتي: أحرز اللقب 5 القاب كان أخرها العام الماضي.

تشكيل الفريقين في مباراة اليوم

تشكيل ليفربول المتوقع اليوم

حراسة المرمى: اليسون.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: ميلنر، فابينيو، هندرسون.

خط الهجوم: صلاح، فرمينيو، أوريجي.

تشكيل السيتي المتوقع اليوم

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: زينتشينكو، أوتا ميندي، ستونز، ووكر.

خط الوسط: كيفن دي برونيه، جوندوجان، برناندو سيلفا.

خط الهجوم: ليري ساني، أجويرو، رحيم ستيرلينج.

موعد مباراة السيتي والليفر اليوم.