موعد مباراة السودان القادمة في كأس العرب 2021 في قطر

ينطلق جدول مباريات كأس العرب 2021 للمنتخبات يوم 30 نوفمبر 2021 ويشارك المنتخب السوداني في تلك البطولة بقوامه الأساسي، وتقام البطولة العربية للمنتخبات على ملاعب كأس العالم بدولة قطر، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة السودان القادمة في كأس العرب 2021، حيث يبدأ المنتخب السوداني مشاركته في البطولة من دور المجموعات، وثلاث مباريات جميعها قوية، يشرك في البطولة 16 منتخبا، قسمتهم القرعة على أربع مجموعات.

موعد مباراة السودان القادمة في البطولة العربية 2021 للمنتخبات

يلعب منتخب السودان في كأس العرب 2021 ضمن المجموعة الرابعة القوية مع منتخبات مصر والجزائر ولبنان، يتأهل إلى الدور ربع النهائي بطل ووصيف المجموعة، موعد مباراة السودان القادمة سوف تكون يوم 1 ديسمبر 2021 ضد الجزائر في افتتاحية مباريات صقور الجديان، جدول مباريات السودان في كأس العرب 2021:

1- مباراة السودان والجزائر يوم 1 ديسمبر الساعة 1 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.

2- مباراة السودان ومصر يوم 4 ديسمبر الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

3- مباراة السودان ولبنان يوم 7 ديسمبر الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت.