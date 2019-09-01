موعد مباراة السودان وتشاد القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 – والقنوات الناقلة

ننشر موعد مباراة السودان وتشاد القادمة في تصفيات مونديال 2022 عن القارة الأفريقية تلك المباراة التي تقام يوم الخميس 5 سبتمبر 2019، وهي مباراة الذهاب من الدور التمهيدي للتصفيات، حيث نتابع معكم كل أخبار تلك المباراة وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة على الهواء، يبحث منتخب السودان عن تخطي نظيره التشادي في مباراتي الذهاب والعودة للتأهل للدور القادم، المدير الفني لمنتخب السوداني الكرواتي لوجاروزيتش أعلن عن قائمة الأسماء التي ستدخل المعسكر قبل السفر لتشاد.







موعد كورة السودان وتشاد القادمة في تصفيات كأس العالم الخميس تقام في العاصمة التشادية نجامينا، الفائز في هذا الدور التمهيدي الأول سيتأهل للدور الثاني، بينما الدور الثالث والأخير من تصفيات مونديال 2022 في أفريقيا سيتكون من 20 منتخب تقسمهم القرعة على خمس مجموعات، يقام بين منتخبات كل مجموعة دوري من دورين، يصعد بنهاية هذا الدور بطل كل مجموعة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة السودان وتشاد القادمة يوم الخميس في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة







بخصوص القنوات الناقلة للمباراة فتذيع هذا الدور قنوات مفتوحة فضائية، ويتبقى إعلان دولة تشاد هل ستذيع تلك المباراة على الهواء، ومن المرتقب أن تكون المباراة منقولة على قناة سودانية، وسنتابع معكم كل جديد بخصوص بث تلك المباراة، موعد مباراة السودان وتشاد في تصفيات المونديال الخميس ستكون في الأوقات التالية: الساعة 4.30 مساء بتوقيت السودان، الساعة 5.30 مساء بتوقيت السعودية، الساعة 6.30 مساء بتوقيت الإمارات.