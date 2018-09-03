موعد مباراة السودان وغينيا الاستوائية القادمة 8/9/2019 والقنوات الناقلة للتصفيات الأفريقية

يعود منتخب السودان الأول إلى المواجهات الأفريقية مجددا عندم يلتقي منتخب غينيا الاستوائية مساء يوم السبت الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجاري 2018، حيث سيكون موعد مباراة السودان وغينيا الاستوائية في المرحلة الثانية من المجموعة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا الكاميرون 2018، ستقام المباراة على ملعب ملعب مدينة باتا الغينية حيث سيحل المنتخب السوداني ضيفا ثقيلا على الفريق الغيني في مباراة قوية مرتقبة، يقود منتخب نسور الجديان المدير الفني الكرواتي لوجاروشيتش والذي قاد من قبل منتخب السودان للمحليين للميدالية البرونزية فى كأي أمم أفريقيا للمحليين 2018 والتي أقيمت بالمغرب في بداية هذا العام.

منتخب السودان خسر في مباراته الأولي في تلك المجموعة من منتخب مدغشقر بنتيجة 1-3 والتي أقيمت على ملعب قلعة شيكان في مدينة الأبيض وهي نتيجة كانت غير متوقعة، منتخب السنغال في المركز الأول من تلك المجموعة بعدما فاز في الجولة الأولى على ملعبه وبين جمهوره على غينيا الاستوائية بنتيجة 3-0، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن مدغشقر، يتوجب على منتخب السودان الفوز على غينيا أو على الأقل التعادل وعدم الخسارة في تلك المباراة المرتقبة.

موعد مباراة السودان وغينيا الاستوائية القادمة والقنوات الناقلة

ضم الكرواتي لوداروشيتش 25 لاعبا من نجوم الدوري السوداني لتلك المواجهة الهامة، قنوات بى ان سبورتس سوف تذيع مباشرة كورة السودان وغينيا الاستوائية على الهواء، سيف تيري نجم المنتخب بدأ في التعافي من الاصابة وبدأ في الجري ولذلك سيرافق اللاعب بعثة المنتخب المسافرة لغينيا، موعد المباراة سيكون في الأوقات التالية :

الساعة 5 مساء بتوقيت السودان

الساعة 7 مساء بتوقيت دبي الامارات

الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية.