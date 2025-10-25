موعد مباراة السيب ضد باشوندارا البنغالي في الجولة الأولى من دوري التحدي الآسيوي والقنوات الناقلة والمعلق

تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس التحدي الآسيوي 2025 بمواجهة قوية تجمع بين السيب العماني وباشوندارا كينغز البنغالي، في لقاء يترقبه عشاق الكرة الآسيوية والعمانية على حد سواء.

تفاصيل مباراة السيب العماني اليوم

يبحث نادي السيب العماني عن بداية مثالية في مشواره بالبطولة الآسيوية بعد استعدادات مكثفة خلال الفترة الماضية، فيما يدخل الفريق البنغالي باشوندارا اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي يمتلك خبرة قارية واسعة.

موعد المباراة

تُقام المباراة اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 على ملعب السيب، وتنطلق صافرة البداية عند تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت السعودية، أي في 5:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

القنوات الناقلة والمعلق

يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر قناة الكويت الرياضية، التي تقدم تغطية مميزة للمواجهة مع استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، ويتولى التعليق الصوتي طارق الملا.

أجواء مرتقبة وبداية قوية منتظرة

من المتوقع أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا مميزًا وأجواءً حماسية كبيرة، إذ يسعى نادي السيب إلى تحقيق فوز يمنحه دفعة قوية في مشواره بالبطولة، بينما يأمل باشوندارا كينغز في مفاجأة مضيفه وخطف نقاط المباراة.

وتُعد هذه المواجهة من أبرز مباريات الجولة الأولى في بطولة كأس التحدي الآسيوي، حيث يتطلع الفريقان إلى انطلاقة ناجحة تعزز حظوظهما في المنافسة على بطاقة التأهل.