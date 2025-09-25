موعد مباراة الشباب ضد الخلود اليوم| لقاء تعديل المسار للفريقين التفاصيل والقنوات الناقلة

يُلاقي اليوم فريق الشباب السعودي نطيره الخلود في إطار منافسات الجولة رقم 4 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين بنسخته الحالي موسم 2025- 2026 ونتابع بتفاصيل اللقاء موقف الفريقين من ترتيب فرق بطولة الدوري بعد انتهاء ثلاث جوالات، ونتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة بأهم الأخبار.

موعد مباراة الشباب ضد الخلود اليوم والقنوات الناقلة

يستضيف اليوم فريق الشباب على ملعبه SHG آرينا نظيره فريق الخلود في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في تمام الساعة 6:25 مساء بتوقيت السعودية، ويتم بث اللقاء على شاشة قناة ثمانية 2 بتعليق سليمان الشريف.

نتيجة أخر لقاءات الفريقين

كان أخر لقاء جمع نادي الشباب السعودي ضد نادي الخلود في أبريل الماضي ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين بالجولة 27 من منافسات الموسم الماضي، وانتهي اللقاء بين الفريقين بفوز الشباب بهدفين دون رد.

موقف الفريقين من بطولة الدوري

يدخل فريق الشباب السعودي لقاء اليوم ضد الخلود وهو بالمركز العاشر من ترتيب فرق بطولة دوري روشن بعد انتهاء ثلاث جوالات برصيد 4 نقاط من فوز واحد وتعادل بينما يدخل فريق الخلود لقاء اليوم وهو بالمركز 12 برصيد ثلاث نقاط بعد فوز واحد وهزيمتين خلال مباريات الجولة الثالثة.

الفريق النقاط الترتيب الشباب 4 10 الخلود 3 12

ومن ثم يلاقي الشباب اليوم الخلود وهما أي الفريقين في موقف متقارب بترتيب بطولة الدوري وعدد النقاط والنتائج ومن ثم فوز أحدهما على أخر يضمن تعديل مساره بوصول الشباب للنقطة السابعة حال الفوز والتقدم للمراكز الأربعة الأولى ولو مؤقتاً وفوز الخلود يضمن تعديل وضعيته بالجدول والوصول للنقطة السادسة.