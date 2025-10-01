موعد مباراة الشباب ضد النهضة العماني والقنوات الناقلة بدوري أبطال الخليج للأندية اليوم

يشهد اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 مواجهة قوية ضمن دوري أبطال الخليج للأندية 2025، تجمع بين الشباب السعودي والنهضة العماني. المباراة تأتي ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية، وتشكل فرصة لكل فريق للانطلاق بقوة في البطولة والحصول على النقاط الثلاث الأولى.

موعد المباراة والمكان

ستنطلق المباراة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية وقطر على إس أتش جي بالعاصمة السعودية الرياض.

ما يمنح الفريقين أرضية مناسبة لتقديم أفضل أداء، ويعد الاختبار الأول للياقة التكتيكية للفريقين في البطولة.

القنوات الناقلة والتعليق

السعودية الرياضية الأولى، التعليق أحمد النفيسة.

الكأس HD2، التعليق قاسم الشمري.

عمان الرياضية، التعليق أحمد الكعبي.

تحليل اللقاء وطموحات الفرق

الشباب السعودي يسعى للسيطرة على مجريات المباراة بفضل لاعبيه المميزين وخبرتهم في البطولات الخليجية، بينما النهضة العماني يعتمد على الانضباط الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة لاستغلال أي فرصة أمام مرمى الخصم.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة تنافسًا حادًا مع تبادل للكرات والهجمات، لتكون مباراة مليئة بالإثارة والمتعة للجماهير الخليجية.

والجدير بالذكر أن القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنهضة العماني هي قنوات مجانية ومتاحة على نايل سات وعرب سات.