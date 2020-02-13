موعد مباراة الشباب والنصر والقنوات الناقلة للمباراة في بطولة الدوري السعودي

مباراة الشباب ضد النصر علي ملعب أستاد الأمير فيصل بن فهد

الشباب السعودي ضد النصر السعودي، عشاق الكرة السعودية علي موعد مع المباراة المنتظرة عندما يستضيف نادي الشباب نادي النصر السعودي، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2019/2020.

مباراة قوية بين الشباب الطموح والنصر في الدوري

ويدخل نادي النصر السعودي مباراته ضد نادي الشباب، وعينه علي النقاط الثلاث كاملة من أجل الإبقاء علي حظوظة في بطولة الدوري السعودي.

ويفرق نادي النصر صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي.

ويفرق عن المتصدر الهلال بفرق مباراة زائدة للهلال الذي لعب 18 مباراة، مقابل النصر الذي لعب 17 مباراة.

بينما يدخل نادي الشباب المباراة، ويسعي للخروج بنتيجة إيجابية لتحسين مركزة وترتيبة في بطولة الدوري، حيث يحتل الفريق المركز الثامن.

موعد مباراة الشباب والنصر في الدوري السعودي

سوف تنطلق مباراة الشباب ضد النصر في يوم غد الجمعة الموافق 14 فبراير لعام 2020.

في توقيت الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت الرياض، الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد النصر

سيتم تتم إذاعة المباراة بين الشاب النصر عبر قناة السعودية الرياضية KSA-SPORTS ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر في الدوري السعودي لكرة القدم.

مباراة مباراة النصر ضد الشباب

ستلعب المباراة بين نادي النصر ونادي الشباب علي ملعب أستاد الأمير فيصل بن فهد “ملعب الملز”.

الذي يقع في العاصمة الرياض، وهو الملعب الذي تم إنشاءه في عام 1969، وتصل السعه الجماهيرية للإستاد إلي حوالي 22.250 متفرج.

تشكيل مباراة الشباب ضد النصر السعودي

من المقرر أن يبدء البرتغالي روي فيتوري المدير الفني لنادي النصر مباراته ضد نادي الشباب السعودي بخطته المعتادة 4/3/3 بتشكيل مكون من.