موعد مباراة العراق الأولمبي القادمة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة

نجح المنتخب العراقي الأولمبي في تحقيق أول ثلاث نقاط له على حساب المالديف خلال مشواره نحو التأهل إلى كأس آسيا 2022 القادمة والتي ستقام في أوزبكستان، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة العراق الأولمبي القادمة في تصفيات آسيا تحت 23 سنة.

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هذا ومن الجدير بالذكر أن منتخب العراق يلعب في المجموعة الثالثة من تلك التصفيات، والتي تُقام كل مبارياتها في البحرين، وتضم المجموعة إلى جانب العراق والبحرين منتخبات أفغانستان وجزر المالديف، وكان الأولمبي العراقي قد هزم المالديف في الجولة الأولى برباعية دون رد.

موعد مباراة العراق الأولمبي القادمة في تصفيات آسيا تحت 23

كان مقررا للأخضر العراقي أن يلتقي منتخب أفغانستان في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة، لكن منتخب أفغانستان قد انسحب من تلك التصفيات، لذا تتبقى للمنتخب العراقي مباراة فاصلة مع منتخب البحرين في الجولة الثالثة، موعد مباراة العراق والبحرين الأولمبي القادمة سوف تكون يوم الأحد 31 أكتوبر 2021 عند الساعة 7.15 مساء بتوقيت العراق ومنقولة على البحرين الرياضية.