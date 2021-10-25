موعد مباراة العراق الأولمبي القادمة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة

بواسطة محمود عطا الله
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نجح المنتخب العراقي الأولمبي في تحقيق أول ثلاث نقاط له على حساب المالديف خلال مشواره نحو التأهل إلى كأس آسيا 2022 القادمة والتي ستقام في أوزبكستان، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة العراق الأولمبي القادمة في تصفيات آسيا تحت 23 سنة.
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هذا ومن الجدير بالذكر أن منتخب العراق يلعب في المجموعة الثالثة من تلك التصفيات، والتي تُقام كل مبارياتها في البحرين، وتضم المجموعة إلى جانب العراق والبحرين منتخبات أفغانستان وجزر المالديف، وكان الأولمبي العراقي قد هزم المالديف في الجولة الأولى برباعية دون رد.

موعد مباراة العراق الأولمبي القادمة في تصفيات آسيا تحت 23

كان مقررا للأخضر العراقي أن يلتقي منتخب أفغانستان في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة، لكن منتخب أفغانستان قد انسحب من تلك التصفيات، لذا تتبقى للمنتخب العراقي مباراة فاصلة مع منتخب البحرين في الجولة الثالثة، موعد مباراة العراق والبحرين الأولمبي القادمة سوف تكون يوم الأحد 31 أكتوبر 2021 عند الساعة 7.15 مساء بتوقيت العراق ومنقولة على البحرين الرياضية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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