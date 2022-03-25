موعد مباراة العراق القادمة ضد سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 (الجولة الأخيرة)

أتى عبد الغني شهد في الوقت المناسب، ليضع منتخب العراق من جديد على الطريق الصحيح نحو التاهل إلى كأس العالم 2022، ويلتقي منتخب العراق مع شقيقه منتخب سوريا في الجولة الأخيرة والحاسمة من المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، وعلى الرغم من حسم بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة من قبل كوريا الجنوبية وإيران، إلا أن للمنتخبين العراقي والإماراتي فرصة للتأهل إلى الملحق، في حال فوز إحدهما بالمركز الثالث عن تلك المجموعة.

موعد مباراة العراق وسوريا القادمة في تصفيات كأس العالم

تستضيف دولة الإمارات مباراة العراق وسوريا القادمة في تصفيات مونديال 2022، حيث تُقام المباراة يوم الثلاثاء 29 مارس 2022، وهي مباراة المنتخب السوري، والذي يلعب مبارياته بالإمارات، تبدأ لعبة منتخب العراق القادمة عند الساعة 4.45 بتوقيت العراق والسعودية، الساعة 5.45 بتوقيت الإمارات.

ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم 2022

يأتي المنتخب الكوري الجنوبي في صدارة جدول ترتيب تلك المجموعة برصيد 23 نقطة، يليه منتخب إيران برصيد 22 نقطة، منتخب الإمارات ثالثًا وله تسع نقاط، منتخب العراق برصيد ثماني نقاط في المركز الرابع، لبنان خامسة برصيد 6 نقاط، سوريا سادسة برصيد 5 نقاط.