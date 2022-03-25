موعد مباراة العراق القادمة ضد سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 (الجولة الأخيرة)

بواسطة محمود عطا الله
مباراة العراق وسوريا مباراة العراق وسوريا

أتى عبد الغني شهد في الوقت المناسب، ليضع منتخب العراق من جديد على الطريق الصحيح نحو التاهل إلى كأس العالم 2022، ويلتقي منتخب العراق مع شقيقه منتخب سوريا في الجولة الأخيرة والحاسمة من المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، وعلى الرغم من حسم بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة من قبل كوريا الجنوبية وإيران، إلا أن للمنتخبين العراقي والإماراتي فرصة للتأهل إلى الملحق، في حال فوز إحدهما بالمركز الثالث عن تلك المجموعة.

1 موعد مباراة العراق وسوريا القادمة في تصفيات كأس العالم
2 ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم 2022

موعد مباراة العراق وسوريا القادمة في تصفيات كأس العالم

تستضيف دولة الإمارات مباراة العراق وسوريا القادمة في تصفيات مونديال 2022، حيث تُقام المباراة يوم الثلاثاء 29 مارس 2022، وهي مباراة المنتخب السوري، والذي يلعب مبارياته بالإمارات، تبدأ لعبة منتخب العراق القادمة عند الساعة 4.45 بتوقيت العراق والسعودية، الساعة 5.45 بتوقيت الإمارات.

ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم 2022

يأتي المنتخب الكوري الجنوبي في صدارة جدول ترتيب تلك المجموعة برصيد 23 نقطة، يليه منتخب إيران برصيد 22 نقطة، منتخب الإمارات ثالثًا وله تسع نقاط، منتخب العراق برصيد ثماني نقاط في المركز الرابع، لبنان خامسة برصيد 6 نقاط، سوريا سادسة برصيد 5 نقاط.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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