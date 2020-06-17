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موعد مباراة العراق القادمة ضد هونج كونج في تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا

بواسطة محمود عطا الله
مباراة العراق القادمة ضد هونج كونج مباراة العراق القادمة ضد هونج كونج

تاريخ مباراة العراق القادمة في تصفيات مونديال 2022 عن قارة آسيا سوف تكون ضد منتخب هونج كونج على ملعب الأخير ضمن الجولة السادسة من المجموعة الثالثة من التصفيات، من المرتقب أن تذيع لعبة العراق وتايلاند القادمة في التصفيات القناة العراقية الرياضية، يذكر أن المنتخبين قد التقيا وجهًا لوجه في الدور الأول، وحقق المنتخب العراقي الفوز على ملعبه بنتيجة هدفين دون رد، ويسعى نجوم أسود الرافدين إلى تأكيد تفوقهم.

موعد مباراة العراق القادمة ضد هونج كونج في تصفيات المونديال 2022

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن موعد مباراة العراق القادمة ضد هونج كونج سوف تكون يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020، يذكر أن منتخب هونج كونج سوف يلعب يوم الخميس 8 أكتوبر ضد منتخب إيران، قبل أن يستضيف المنتخب العراقي، هذا ويذكر أن منتخب العراق سوف يواجه كمبوديا يوم 12 نوفمبر 2020، قبل أن يلتقي مع إيران يوم 17 في الشهر نفسه ضمن الجولة الأخيرة، يذكر أن المنتخب العراق يتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، ويأتي منتخب هونج كونج في المركز الرابع برصيد خمس نقاط، والمنتخب البحريني في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وإيران ثالثة برصيد 7 نقاط.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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