موعد مباراة العراق القادمة في تصفيات كأس العالم مونديال 2022 آسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عن عودة منافسات مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022 في قارة آسيا وكل قارات العالم، وترتب على قرار فيفا أن أصدر الاتحاد الآسيوي جدول المباريات القادمة من التصفيات، ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة العراق القادمة في مونديال 2022 والتي سوف تكون ضد منتخب هونج كونج، هذا وقد عاد المنتخب العراقي لتدريباته الجماعية في يونيو 2020، مستغلا توقف الدوريات في العراق والعالم، ولتجهيز نجوم أسود الرافدين للمواعيد القادمة.

موعد مباراة العراق القادمة في تصفيات مونديال 2022 آسيا

قرر الاتحاد الآسيوي، أن يكون موعد لعبة العراق القادمة ضد هونج كونج في تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، وستقام في هونج كونج، وهي مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من التصفيات، هذا ويذكر أن مباراة المنتخبين في الدور الأول والتي أقيمت في العراق، قد شهدت فوز أسود الرافدين على هونج كونج بنتيجة 2-0، ويبحث الأخضر عن تأكيد تفوقه حتى ولو كانت اللعبة القادمة خارج الديار.

ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم

قبل موعد مباراة العراق وهونج كونج القادمة في التصفيات المونديالية، يتصدر الأخضر العراقي جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، يليه منتخب البحرين برصيد 9 نقاط، ثم منتخب إيران وله سبع نقاط وله مباراة مؤجلة ليتساوى في عدد المباريات مع العراق والبحرين، منتخب هونج كونج يأتي رابعًا برصيد خمس نقاط.