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موعد مباراة العراق ضد هونج كونج القادمة في تصفيات كأس العالن مونديال 2022 قارة آسيا

بواسطة محمود عطا الله
موعد مباراة العراق وهونج كونج القادمة موعد مباراة العراق وهونج كونج القادمة

مباراة العراق القادمة في تصفيات مونديال 2022 عن قارة آسيا سوف تكون ضد منتخب هونج كونج ضمن الجولة السادسة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، هذا ويعود منتخب أسود الرافدين لاستكمال مشوار التأهل إلى مونديال قطر القادم، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم باستئناف مباريات التصفيات العالمية في كل القارات، بعد فترة توقف دامت لشهور، هذا وقد أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدول مباريات العراق في تصفيات المونديال، وجدول كل المباريات المتبقية لكل المنتخبات.

1 جدول ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم مونديال 2022
2 موعد مباراة العراق ضد هونج كونج القادمة في تصفيات المونديال

جدول ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم مونديال 2022

مجموعة منتخب العراق في تصفيات المونديال هي المجموعة الثالثة ومعه منتخبات إيران والبحرين وهونج كونج وكمبوديا، ترتيب المجموعة الثالثة قبل موعد مباراة العراق وهونج كونج القادمة، يتصدرها منتخب العراق برصيد 11 نقطة ولعب خمس مباريات، يليه في المركز الثاني منتخب البحرين برصيد 9 نقاط، ولعب نفس عدد المباريات، ويأتي منتخب إيران في المركز الثالث برصيد سبع نقاط من أربع مباريات، منتخب هونج كونج رابعًا برصيد خمس نقاط، بينما يأتي منتخب كمبوديا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة العراق ضد هونج كونج القادمة في تصفيات المونديال

تلك المباراة المرتقبة سوف تقام في دولة هونج كونج، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020، لعبة العراق وهونج كونج القادمة سوف يسعى من خلالها منتخب أسود الرافدين إلى تأكيد تفوقه، بعد أن حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، يذكر أنه يتأهل عن تلك المجموعة إلى المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم، أوائل المجموعات، وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، بالتوفيق للأخضر العراقي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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