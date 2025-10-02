موعد مباراة العراق وإندونيسيا القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب العراق الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب إندونيسيا يوم 11 أكتوبر 2025 في أولى مبارياته ضمن المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، ملحق التصفيات تللك يضم مجموعتين، مجموعة العراق هي المجموعة الثانية وتُلعب في السعودية، وتضم إلى جانب العراق منتخبي السعودية وإندونيسيا، يتأهل بطل كل مجموعة لمونديال 2026 مباشرة، بينما يتقابل وصيفا المجموعتين، والفائز يتأهل للملحق العالمي.

تاريخ مواجهات العراق وإندونيسيا

مباراة العراق وإندونيسيا القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 سوف تكون المواجهة رقم (10) بين المنتخبين، لم يسبق أن فاز منتخب إندونيسيا على العراق من قبل، وتعادل المنتخبين مرة واحدة، في حين فاز المنتخب العراقي في تسع مباريات، آخر مباراة جمعت العراق وإندونيسيا في يونيو 2024، وكانت في تصفيات كأس العالم وفاز المنتخب العراقي 2-0، وسجل هدفي العراق أيمن حسين من ركلة جزاء وعلي جاسم سجل الهدف الثاني.

العراق ضد إندونيسيا:

تُقام المباراة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بالسعودية، المباراة منقولة على قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكاس الرياضية، موعد مباراة العراق وإندونيسيا القادمة في الأوقات التالية:

الساعة 10.30 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 11.30 مساء بتوقيت دبي.