لعبة العراق القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 سوف تكون ضد الفريق الإيراني على ملعب المنتخب الإيراني وهي مباراة ضمن الجولة السابعة من المجموعة الأولى بتصفيات المونديال في قارة آسيا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة العراق وإيران القادمة في تصفيات كأس العالم 2022، هذا ومن الجدير بالذكر ان مباراة الدور الأول بين المنتخبين والتي أقيمت في قطر قد شهدت خسارة المنتخب العراقي بنتيجة 0-3.

موعد لعبة العراق وإيران القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

منتخب إيران يتصدر تلك المجموعة الأولى من تصفيات المونديال عن قارة آسيا برصيد 16 نقطة، يليه منتخب كوريا الجنوبية برصيد 14 نقطة، يأتي منتخب الإمارات في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ثم منتخب لبنان رابعًا برصيد 5 نقاط، العراق في المركز الخامس برصيد 4 نقاط، سوريا في المركز السادس برصيد نقطتين، القنوات الناقلة للمباراة القادمة قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب، موعد مباراة العراق وإيران القادمة سوف يكون يوم الخميس 27 يناير 2022 عند الساعة السابعة مساء بتوقيت العراق.