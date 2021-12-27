موعد مباراة العراق وإيران القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

بواسطة محمود عطا الله
مباراة العراق وإيران القادمة مباراة العراق وإيران القادمة

لعبة العراق القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 سوف تكون ضد الفريق الإيراني على ملعب المنتخب الإيراني وهي مباراة ضمن الجولة السابعة من المجموعة الأولى بتصفيات المونديال في قارة آسيا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة العراق وإيران القادمة في تصفيات كأس العالم 2022، هذا ومن الجدير بالذكر ان مباراة الدور الأول بين المنتخبين والتي أقيمت في قطر قد شهدت خسارة المنتخب العراقي بنتيجة 0-3.

موعد لعبة العراق وإيران القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

منتخب إيران يتصدر تلك المجموعة الأولى من تصفيات المونديال عن قارة آسيا برصيد 16 نقطة، يليه منتخب كوريا الجنوبية برصيد 14 نقطة، يأتي منتخب الإمارات في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ثم منتخب لبنان رابعًا برصيد 5 نقاط، العراق في المركز الخامس برصيد 4 نقاط، سوريا في المركز السادس برصيد نقطتين، القنوات الناقلة للمباراة القادمة قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب، موعد مباراة العراق وإيران القادمة سوف يكون يوم الخميس 27 يناير 2022 عند الساعة السابعة مساء بتوقيت العراق.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

جدول ربع نهائي كأس رئيس الدولة 2021-2022.. تعرف على مواعيد مباريات الوصل والعين وشباب…

أخبار الرياضة

موعد مباراة سوريا والإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2022


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.