موعد مباراة العراق والإمارات الأولمبي الودية اليوم.. هل ستكون اللعبة منقولة؟

يلتقي منتخب العراق الأولمبي تحت 23 سنة مع نظيره منتخب الإمارات في مباراة ودية مساء اليوم السبت على ملعب الفجيرة بالإمارات، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة العراق والإمارات الأولمبي بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك وإنجلترا، وبتوقيت أمريكا وأستراليا وكندا، كما نتابع معكم كل جديد بخصوص القنوات الناقلة لمباراة منتخب العراق الأولمبي اليوم، يذكر أن منتخب العراق تحت 23 سنة يُقيم معسكر تدريبي في الإمارات ضمن الاستعدادات لتصفيات أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية.

مباراة العراق والإمارات الأولمبي.. هل ستكون منقولة على أي قناة؟

يضم منتخب العراق الأولمبي مجموعة من أفضل المحترفين في الأندية الأوروبية، ومنهم: الحارس نديم نادر محترف بالدوري السويدي، زيدان إقبال لاعب مانشستر يونايتد، ويوهان زيتونة محترف بالدوري المكسيكي، هيران أحمد لاعب ثون السويسري، يوسف زيتونة لاعب أولينا الألباني، حسن صادق لاعب الخريطيات القطري، هذا ولن تكون مباراة العراق والإمارات الأولمبي منقولة على أي قناة.

موعد لعبة العراق والإمارات الأولمبي تحت 23 سنة الودية اليوم

بما أن المباراة لن تكون منقولة على أي قناة، فسوف نتابع معكم تشكيل الأولمبي العراقي الذي سوف يبدأ اللقاء، كما سنتابع معكم تطورات اللقاء، حتى معرفة النتيجة النهائية ومن فاز بها العراق أم الإمارات، موعد مباراة العراق والإمارات الأولمبي الودية اليوم السبت في الأوقات التالية:

الساعة 6.15 مساء بتوقيت العراق وقطر والسعودية.

الساعة 7.15 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 5.15 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك.

الساعة 4.15 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 11.15 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 1.15 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.