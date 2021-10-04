موعد مباراة العراق والإمارات الأولمبي والقنوات الناقلة – بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021

مباراة العراق الأولمبي القادمة في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة سوف تكون ضد المنتخب الإماراتي مساء يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 ومباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات الأولمبي تحت 23 سنة مباشرة، كما نقدم لكم موعد لعبة العراق اليوم الأربعاء بتوقيت عدد من الدول حول العالم لكل الجماهير المنتظرة لهذا اللقاء الهام.

موعد مباراة العراق والإمارات الأولمبي تحت 23 والقنوات الناقلة

يدخل منتخب العراق تلك المباراة ولديه ثلاث نقاط من فوز في الجولة الأولى على منتخب فلسطين بهدف دون رد، حيث يبحث الأخضر العراقي عن الحفاظ على صدارة جدول ترتيب تلك المجموعة، القنوات الناقلة لمباراة الكويت والإمارات الأولمبي مباشرة هي قناة الرابعة العراقية، وقناة دبي الرياضية، وعدة قنوات فضائية منها السعودية الرياضية.

تقام المباراة المرتقبة على ملعب مدينة سعود بن جلوي الرياضية بمدينة الخبر السعودية، منتخب الإمارات تحت 23 سنة يدخل هذا اللقاء ومعه 3 نقاط بعد الفوز على لبنان بنتيجة 3-0، موعد لعبة العراق والإمارات الأولمبي اليوم الأربعاء الساعة 9.30 مساء بتوقيت السعودية والعراق، الساعة 10.30 مساء بتوقيت دبي، الساعة 8.30 مساء بتوقيت ألمانيا.