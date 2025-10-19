موعد مباراة العراق والإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2026

يلتقي منتخب العراق الأول لكرة القدم مع منتخب الإمارات في مباراتي ذهاب وعودة ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في آسيا، الفائز في نتيجة مجموع المباراتين، يتأهل للمحلق العالمي لتصفيات المونديال، تأهل منتخب العراق لتلك المباراة بوصفه ثاني المجموعة الثانية للدور السابق من التصفياات، ومنتخب الإمارات هو ثاني المجموعة الأولى.

سوف تكون مباراة العراق والإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم هي المباراة رقم 32 في تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث تقابلا 21 مرة من قبل، فاز منتخب العراق 11 مرة، فاز منتخب الإمارات 9 مرات، التعادل كان في 11 مباراة.

موعد مباراة العراق والإمارات القادمة:

الذهاب:

سوف تكون مباراة الذهاب في الإمارات يوم 13 نوفمبر 2025.

موعد لعبة العودة بين العراق والإمارات سوف يكون في العراق يوم 18 نوفمبر 2025.