موعد مباراة العراق والإمارات للناشئين والقنوات الناقلة لقبل نهائي كأس الخليج تحت 17 سنة 2025

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن جدول مواعيد مباريات الدور قبل النهائي من بطولة كأس الخليج للناشئين 2025 المقامة حاليًا في قطر، حيث تجمع المباراة الأولى بين السعودية وقطر تحت 17 سنة، على أن تكون المباراة الثانية بين العراق والإمارات للناشئين، سوف تشهد مباريات نصف النهائي ندية كبيرة بين المنتخبات المتأهلة لهذا الدور، تُقام مباريات نصف النهائي يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025.

استاد سحيم بن حمد في الدوحة سوف يستضيف مباراة العراق والإمارات للناشئين، وسوف تُعلن اللجنة المنظمة في الساعات القليلة القادمة عن طاقم تحكيم هذا اللقاء المرتقب.

منتخب العراق للناشئين تأهل للدور قبل النهائي من كأس الخليج تحت 17 سنة بطلا للمجموعة الأولى بعدما حصد 7 نقاط من فوزين على السعودية والبحرين وتعادل مع الكويت، منتخب الإمارات هو ثاني المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من فوزين على اليمن وعمان وخسارة أمام قطر.

العراق ضد الإمارات للناشئين:

القنوات الناقلة لتلك اللعبة هي قناة العراقية الرياضية وأبوظبي الرياضية والكأس الرياضية والسعودية الرياضية، موعد مباراة العراق والإمارات للناشئين يوم الثلاثاء في الأوقات التالية:

اسلاعة 8.30 مساء بتوقيت بغداد.

الساغة 9.30 مساء بتوقيت دبي.