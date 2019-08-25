موعد مباراة العراق والبحرين القادمة في تصفيات كأس العالم (مونديال 2022)

متى موعد مباراة العراق والبحرين القادمة في تصفيات مونديال 2022 سؤال الجميع الآن من كل الجماهير، كما تتساءل الجماهير عن القنوات الناقلة لتلك المباراة، ويلتقي منتخب العراق الأول مع نظيره منتخب البحرين يوم 5 سبتمبر 2019 في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لتصفيات كأس العالم مونديال قطر 2022، تلك المجموعة الثالثة تضم خمسة منتخبات وهي العراق والبحرين وإيران وكمبوديا وهونج كونج، يتأهل بطل تلك المجموعة مباشرة إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال، كما يتأهل أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني على مستوى المجموعات الثمانية.

تقام لعبة العراق والبحرين القادمة في تصفيات مونديال قطر 2022 على ملعب البحرين الوطني بالمنامة العاصمة البحرينية، يقود المنتخب العراقي المدير الفني السلوفيني كاتانيتش بعد تجديد الثقة به، يذكر أن المنتخبين العراقي والبحريني التقيا في شهر أغسطس 2019 في نهائي بطولة غرب آسيا، وفاز المنتخب البحريني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالعراق.

موعد مباراة العراق والبحرين القادمة في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

دخل منتخب العراق معسكر تدريبي قبل تلك المباراة، هذا ويلتحق نجوم المنتخب المحترفين بالبعثة في المنامة، الفوز في المباراة وحصد النقاط الثلاث هدف كل منتخب من المنتخبين في تلك المباراة الهامة والصعبة، يقود المنتخب البحريني فنيا المدير الفني البرتغالي المتميز هيليو سوزا، موعد مباراة العراق والبحرين القادمة في المونديال يوم 5 سبتمبر 2019 عند الساعة 7.30 مساء بتوقيت البحرين وهو نفس توقيت العراق.