موعد مباراة العراق والسعودية الأولمبي في قبل نهائي غرب كأس آسيا تحت 23 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب العراق الأولمبي مع نظيره منتخب السعودية تحت 23 سنة في قمة قبل نهائي كأس غرب آسيا تحت 23 سنة مساء الأحد 10 أكتوبر 2021، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق والسعودية الأولمبي تحت 23 سنة مباشرة والتي ستكون منقولة على قنوات فضائية مفتوحة، كما نستعرض معكم موعد لعبة العراق الأولمبي اليوم الأحد بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والسعودية الأولمبي تحت 23

تأهل منتخب العراق إلى قبل نهائي بطولة غرب آسيا بعد حسم صدارة المجموعة الثانية بفوزين على فلسطين والإمارات والتعادل مع لبنان، منتخب السعودية تأهل إلى نصف النهائي بطلا للمجموعة الثالثة بعد فوزين على سوريا والبحرين، القنوات الناقلة لمباراة العراق والسعودية الأولمبي تحت 23 مباشرة هي قناة دبي الرياضية، قناة الرابعة العراقية، قناة أبوظبي الرياضية.

موعد مباراة العراق والسعودية الأولمبي في غرب آسيا

تُقام المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، حيث يلعب المنتخب السعودي تحت 23 على ملعبه وبين جماهيره، يواجه المنتخب العراقي في نهائي مبكر للبطولة، موعد مباراة العراق والسعودية الأولمبي في غرب آسيا تحت 23 اليوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية والعراق.

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 7 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك.

الساعة 6 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.