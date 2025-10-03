موعد مباراة العراق والسعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

أقوى مباراة تنتظر منتخب العراق هي مباراته ضد المنتخب السعودي التي تُقام يوم 14 أكتوبر 2025 وهي في ملحق تصفيات كأس العالم 2026 آسيا المجموعة الثانية، سوف تكون تلك اللعبة على صدارة المجموعة وبطاقة التأهل للمونديال، في حال فوز كلا المنتخبين على إندونيسيا، تضم المجموعة الثانية العراق وإندونيسيا والسعودية، تٌقام مبارياتها في جدة بالسعودية، يتأهل بطل الجموعتين لكأس العالم، بينما يتقابل أصحاب المركز الثاني للفوز ببطاقة واحدة للتأهل للملحق العالمي.

تاريخ مواجهات العراق والسعودية

مباراة العراق والسعودية القادمة في تصفيات كأس العالم سوف تكون رقم (38) في تاريخ مواجهات المنتخبين بعدما تقابلا من قبل 37 مرة، فاز منتخ العراق في 18 مباراة، فاز منتخب السعودية في 12 مباراة، التعادل كان حاضرًا في 7 مباريات، آخر مباراة جمعت بين المنتخبين كانت في كأس الخليج 2024 وفاز المنتخب السعودي بنتيجة 3-1.

العراق ضد السعودية:

يبدأ العراق معسكره في جدة من يوم الاقنين 6 أكتوبر 2025 حتى بداية مباريات التصفيات المونديالية، حيث يتقابل المنتخب العراقي مع إندونيسيا يوم 11 أكتوبر ثم لعبة السعودية تليها يوم 14 أكتوبر، القنوات الناقلة للمباريات هي قنوات الكأس الرياضية وقنوات بي إن سبورتس، موعد مباراة العراق والسعودية يوم 14 أكتوبر في الأوقات التالية:

الساعة 10.30 مساء بتوقيت الرياض وبغداد.

الساعة 11.30 مساء بتوقيت دبي.