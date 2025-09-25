موعد مباراة العراق والسعودية للناشئين والقنوات الناقلة لكأس الخليج تحت 17 سنة 2025.. ترتيب المجموعة

تشهد مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج للناشئين مباريات قوية، وتُقام يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، حيث تبدأ مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة مواجهة هامة بين العراق للناشئين والسعودية، تليها مباراة الكويت والبحرين، تُقام البطولة في العاصمة القطرية الدوحة.

منتخب السعودية تحت 17 سنة ضمن مكانه في الدور قبل النهائي من كأس الخليج للناشئين بعدما وصل للنقطة السادسة، ينافس المنتخب العراقي مع المنتخب الكويتي على البطاقة الثانية المؤهلة لنصف النهائي، منتخب العراق لديه 4 نقاط، الكويت نقطة واحدة، في حين خرج المنتخب البحريني من النافسة وليس له رصيد من النقاط حتى الآن.

العراق ضد السعودية للناشئين:

الجماهير العراقية والخليجية يمكنهم مشاهدة تلك المباراة على العديد من القنوات الفضائية المفتوحة، فهي منقولة على القناة السعودية الرياضية والعراقية الرياضية والكأس الرياضية، موعد مباراة العراق والسعودية للناشئين يوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت بغداد والرياض والدوحة.

الساعة 7 مساء بتوقيت دبي.