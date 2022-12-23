موعد مباراة العراق والكويت الودية القادمة 2022

بواسطة محمود عطا الله
مباراة العراق والكويت الودية القادمة موعد مباراة العراق والكويت الودية القادمة

يحل منتخب الكويت الأول ضيفًأ على نظيره منتخب العراق في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس الخليج 2023 (خليجي 25)، تلك البطولة التي تنطلق في مدينة البصرة يناير القادم، منتخب الكويت يلعب في خليجي 25 ضمن المجموعة الثانية مع قطر والإمارات والبحرين، مجموعة منتخب العراق في خليجي 25 تضم السعودية وسلطنة عمان واليمن.

موعد مباراة العراق والكويت الودية القادمة

تستضيف مدينة البصرة موعد مباراة العراق والكويت الودية القادمة يوم 30 ديسمبر 2022 الجاري، تُقام تلك المباراة بمناسبة افتتاح ملعب الميناء بمدينة البصرة، هذا الملعب سوف يكون أحد ملعبين تُقام عليهم بطولة كأس الخليج القادمة بمدينة البصرة العراقية.

لعبة العراق والكويت القادمة الودية سوف تكون المقابلة رقم 31 بين المنتخبين بعدما التقيا من قبل 30 مرة، فاز منتخب العراق 12 مرة مقابل 9 مرات فوز للكويت، والتعادل كان في تسع مباريات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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