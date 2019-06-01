موعد مباراة العراق وتونس الودية القادمة هو الموعد المرتقب والمنتظر حيث تقام تلك المباراة الهامة يوم 7 يونيو 2019، وتقام تلك المباراة بتونس حيث يحل الأخضر العراقي ضيفا على نسور قرطاج، ونقدم لكم كل أخبار تلك المباراة، وأسماء القنوات الناقلة للبث المباشر لها، المباراة ضمن أيام الفيفا، ومعتمدة رسميا مباراة دولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يستعد المنتخب العراقي من خلال تلك المباراة لتصفيات كأس العالم، ويقوده المدير الفني السلوفيني كاتانيتش، منتخب تونس يستعد لنهائيات كأس أمم أفريقيا والتي تقام في مصر هذا الشهر، يدرب منتخب تونس الفرنسي المخضرم ألان جيريس.

لعبة العراق وتونس تاريخيا

سوف تكون لعبة العراق وتونس القادمة هي المباراة العاشرة بين المنتخبين بعدما التقيا من قبل في 9 مناسبات، تميل الكفة بقوة لمصلحة المنتخب التونسي الذي فاز في 5 مباريات، بينما فاز المنتخب العراقي في مباراتين، وكانت نتيجة التعادل حاضرة في مباراتين، سجل المنتخب التونسي خلال تلك المواجهات 15 هدف، بينما سجل المنتخب العراقي عدد 12 هدف، طبقا للتصنيف العالمي الذي يصدره الفيفا لمنتخبات العالم، يأتي المنتخب التونسي في المركز 28، بينما يأتي منتخب العراق في المركز 76 عالميا.

موعد مباراة العراق وتونس الودية القادمة والقنوات الناقلة لها

بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق وتونس الودية على الهواء مباشرة فسوف تذيع البث المباشر لها قناة التونسية الوطنية الأولى، هذا ويذكر أن منتخب تونس يلعب في نهائيات أمم إفريقيا بمصر ضمن المجموعة الخامسة القوية والتي تضم مالي وأنجولا وموريتانيا، موعد المباراة سيكون عند الثامنة مساء بتوقيت تونس، العاشرة مساء بتوقيت العراق.