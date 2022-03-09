يستضيف منتخب العراق الأول نظيره منتخب زامبيا في مباراة دولية ضمن برنامج إعداد الأخضر للمباريات القادمة والمتبقية في تصفيات كأس العالم 2022، سوف يكون موعد مباراة العراق وزامبيا الودية القادمة هي أول مباراة رسمية للمدير الفني الوطني عبد الغني شهد الذي تولى المهمة الفنية لمنتخب العراق خلفًا للمدير الفني الصربي بتروفيتش.

موعد مباراة العراق وزامبيا الودية 2022

عقد الاتحاد العراقي منذ قليل مؤتمر صحفي بحضور المدير الفني عبد الغني شهد، حيث كشف المدير الفني الوطني عن قائمة منتخب العراق التي ستدخل معسكر إعدادي داخلي بملعب الشعب الدولي، استعدادا لمقابلة الإمارات في تصفيات كاس العالم، وسوف يتخلل المعسكر لعبة ودية ضد منتخب زامبيا، موعد مباراة العراق وزامبيا الودية يوم الجمعة القادم 18 مارس 2022، يذكر أن المنتخب سوف يلاقي الإمارات يوم 24 مارس.

أرقام عن مباراة العراق وزامبيا

مباراة العراق وزامبا الودية القادمة سوف تكون أول مقابلة تاريخيًا بين المنتخبين، طبقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يأتي منتخب زامبيا في المركز 88 عالميًا، في حين يأتي منتخب العراق في المركز 74.

أعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، عبد الغني شهد، القائمة الأولية للمنتخب التي ستواجه نظيره الزامبي ودياً في 18 من الشهر الحالي في بغداد، وضمت القائمة 46 لاعباً بينهم ستة حراس للمرمى، وعلى النحو التالي: pic.twitter.com/XZ2HQ08zJp — IRAQ F.A. (@IRAQFA) March 9, 2022



هذا وقد أعلن المدير الفني عبد الغني شهد عن قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر الداخلي، وهي قائمة أولية ضمت 46 لاعبًا، بينهم ستة حراس مرمى، وسوف يتم تقليص تلك القائمة خلال الأيام القادمة، بحسب رؤية الجهاز الفني.