موعد مباراة العراق وزامبيا الودية القادمة

بواسطة محمود عطا الله
مباراة العراق وزامبيا

يستضيف منتخب العراق الأول نظيره منتخب زامبيا في مباراة دولية ضمن برنامج إعداد الأخضر للمباريات القادمة والمتبقية في تصفيات كأس العالم 2022، سوف يكون موعد مباراة العراق وزامبيا الودية القادمة هي أول مباراة رسمية للمدير الفني الوطني عبد الغني شهد الذي تولى المهمة الفنية لمنتخب العراق خلفًا للمدير الفني الصربي بتروفيتش.

1 موعد مباراة العراق وزامبيا الودية 2022
2 أرقام عن مباراة العراق وزامبيا

موعد مباراة العراق وزامبيا الودية 2022

عقد الاتحاد العراقي منذ قليل مؤتمر صحفي بحضور المدير الفني عبد الغني شهد، حيث كشف المدير الفني الوطني عن قائمة منتخب العراق التي ستدخل معسكر إعدادي داخلي بملعب الشعب الدولي، استعدادا لمقابلة الإمارات في تصفيات كاس العالم، وسوف يتخلل المعسكر لعبة ودية ضد منتخب زامبيا، موعد مباراة العراق وزامبيا الودية يوم الجمعة القادم 18 مارس 2022، يذكر أن المنتخب سوف يلاقي الإمارات يوم 24 مارس.

أرقام عن مباراة العراق وزامبيا

مباراة العراق وزامبا الودية القادمة سوف تكون أول مقابلة تاريخيًا بين المنتخبين، طبقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يأتي منتخب زامبيا في المركز 88 عالميًا، في حين يأتي منتخب العراق في المركز 74.


هذا وقد أعلن المدير الفني عبد الغني شهد عن قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر الداخلي، وهي قائمة أولية ضمت 46 لاعبًا، بينهم ستة حراس مرمى، وسوف يتم تقليص تلك القائمة خلال الأيام القادمة، بحسب رؤية الجهاز الفني.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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