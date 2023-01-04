موعد مباراة العراق وعمان في كأس الخليج العربي 2023 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب العراق الأول مع نظيره منتخب عمان مساء يوم الجمعة 6 يناير 2023 في افتتاح بطولة “خليجي 25” التي تستضيفها مدينة البصرة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير الرياضي موعد مباراة العراق وعمان في كأس الخليج العربي 2023، كما نُقدم لكم موعد لعبة العراق يوم الجمعة بتوقيت الإمارات والسعودية والكويت، بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان في افتتاح خليجي 2023

بخصوص قنوات تذيع مباراة العراق وعمان في افتتاح كأس الخليج فسوف تكون منقولة على قناة العراقية الرياضية، قناة عمان الرياضية، قناة أبوظبي ودبي الرياضيتين، تُقام المباراة على ملعب البصرة الدولي، وهو أحد ملعبين تُقام عليهما مباريات البطولة، الملعب الثاني هو ملعب الميناء الأولمبي الجديد، يقود منتخب العراق المدير الفني الإسباني خيسوس كاساس، في حين يدرب منتخب عمان الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

موعد لعبة العراق وعمان في كأس الخليج

تاريخ مواجهات المنتخبين العراقي والعماني شهد من قبل 25 مقابلة، حقق منتخب العراق الفوز في 12 مباراة، فاز منتخب عمان في 6 مباريات، التعادل كان في 7 مباريات، أخر مباراة بينهما كانت ودية في سبتمبر الماضي وانتهت بالتعادل 1-1، موعد مباراة العراق وعمان يوم الجمعة في افتتاح كأس الخليج في الأوقات التالية:

الساعة 6.45 مساء بتوقيت العراق والكويت والسعودية وقطر.

الساعة 7.45 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 4.45 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 3.45 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 10.45 صباحًا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2.45 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.