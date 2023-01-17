موعد مباراة العراق وعمان في نهائي كأس الخليج 2023/25 والقنوات الناقلة

وصلت بطولة خليجي 25 إلى المحطة الأخيرة والمباراة النهائية المرتقبة والتي تجمع بين المنتخب العراقي مستضيف البطولة ومنتخب عمان، مباراة نهائي كأس الخليج 2023 تُقام مساء يوم الخميس 19 يناير على ملعب المدينة الرياضية بالبصرة، منتخب العراق يبحث عن التتويج الرابع له تاريخيًا ببطولة كأس الخليج، في حين يبحث منتخب سلطنة عمان عن التتويج الثالث بتلك البطولة.

موعد مباراة العراق وعمان في نهائي كأس الخليج 2023 والقنوات الناقلة

منتخب العراق وصل لمباراة نهائي كأس الخليج من قبل 5 مرات، فاز في 3 نهائيات، وخسر مرتين، منتخب سلطنة عمان وصل للمباراة النهائية أربع مرات، فاز مرتين، وخسر مثلهما، القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان النهائية ستكون قناة العراقية الرياضية، قناة الرابعة العراقية، قناة عمان الرياضية، قنوات الكأس.

تشهد هذه النسخة من خليجي 25 حدثًا فريدًا، حيث أن المباراة الافتتاحية للبطولة، هي نفسها المباراة النهائية، حيث تقابل المنتخبان العراقي والعماني في المباراة الافتتاحية، وانتهت تلك المباراة بالتعادل 0-0، بعدها فاز المنتخبان بكل مبارياتهما، موعد لعبة العراق وعمان النهائية يوم الخميس في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 8 مساء بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.